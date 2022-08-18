Рейтинг сериала «Женщина-Халк» ещё до выхода начали мощно «бомбить»

Первая серия нового сериала Marvel Studios, «Женщина-Халк», вышла меньше часа назад, но пользователи ещё со вчерашнего дня занимаются ревью-бомбингом новинки на сайтах вроде IMDB.

Сейчас рейтинг сериала составляет 4,8 балла из десяти.

Если взглянуть на распределение оценок, то большинство поставило или единицу, или десятку. При этом никаких текстовых мнений ещё не опубликовано, из-за чего понять конкретные претензии людей к новинке сложно.

Критикам же первые эпизоды сериала понравились: на Metacritic у шоу 67 баллов, а на Rotten Tomatoes — аж 94% свежести. Татьяну Маслани в роли Женщины-Халка хвалят, как и необычный тон сериала — в Chicago Sun-Times его описывают как оммаж к сериалам 80-х, «и это комплимент». А вот что не понравилось почти всем, это качество графики — оно низкое и плохие спеэффекты постоянно бросаются в глаза.