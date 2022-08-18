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Теперь рикрольнули: Рик Эстли спустя 35 лет сделал ремейк клипа Never Gonna Give You Up

Король мемов: Рик Эстли спустя 35 лет повторил клип Never Gonna Give You Up
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56-летний музыкант Рик Эстли спустя 35 лет частично повторил культовый клип Never Gonna Give You Up, который сняли совместно со страховой компанией CSAA Insurance Exchange.

В 60-секундной рекламе повторяют все ключевые сцены клипа, который даже спустя столько времени остаются сверхпопулярным. Ролик Never Gonna Give You Up стала наиболее известной, когда появился мем с «рикроллом» (когда дают ссылку на клип, скрывая его за чем угодно).

Never Gonna Give You Up в 2022 году

Сравнение с оригинальным клипом 1987 год

Оригинальный клип 1987 года

Недавно культовый мем использовали в рекламе игры про Стражей Галактики: во время эфира некоторых известных стримеров «рикрольнули» — и это сделал сам Рик Эстли.

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