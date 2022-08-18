Слух: Sony заплатила, чтобы Cult of the Lamb не вышла в Xbox Game Pass

Недавно в документах Microsoft появилось упоминание, что Sony платит разработкам, дабы их игры не появлялись в Xbox Game Pass. Мы даже выпускали небольшой материал, где поясняли, что всё не так однозначно.
Однако сценарист фильма «Звёздные войны: Изгой-Один» и грядущей игры Forspoken Гэри Уитта в подкасте Kinda Funny Games рассказал о премьере Cult of the Lamb.
Кто-то сказал мне, что Sony заплатила Devolver Digital, чтобы Cult of the Lamb не выходила в Xbox Game Pass.
Стоит принять во внимание, что Sony продвигала Cult of the Lamb, поэтому у компаний может быть заключен договор на совместный маркетинг. Если это так, а по первому взгляду это именно так, то Sony не платила исключительно за отказ выпускать Cult of the Lamb в Xbox Game Pass.
Это был большой контракт, одним из пунктов которого было то, что игра в течение определённого периода не появится у подписочных сервисов других компаний.
Cult of the Lamb вышла неделю назад и показала второй лучший старт в истории издательства Devolver Digital, наконец-то закончив череду неудачных релизов.
- 18 августа 2022
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
09:44
- 17 августа 2022
-
19:58
-
19:54
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:53
-
17:31
-
17:28
-
17:02
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
14:51
-
14:27
-
13:58
-
13:57
-
13:46
-
13:33
-
13:02
-
12:37
-
12:07
-
11:46
-
11:08
-
11:00
-
10:40