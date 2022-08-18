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Тираж Elden Ring превысил 16,6 млн копий

Тираж Elden Ring превысил 16,6 млн копий
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Namco Bandai в свежем квартальном отчёте поделилась своими успехами, отметив, что тираж Elden Ring к концу июня превысил 16,6 млн копий. За это игре потребовалось чуть больше четырёх месяцев.

За первый месяц продажи составляли 13,4 млн копий.

Благодаря невероятным успехам Elden Ring все показатели издательства за год заметно выросли: операционная прибыль — на 64,3%, повторные продажи — на 34,1%, продажи игр — на 54,6%, прибыль — на 148%, а чистые продажи — на 4%.

Elden Ring вышла в конце февраля и завоевала огромную любовь аудитории и критиков, а также рекордные продажи. Ролевому экшену даже удалось превзойти американский тираж Call of Duty: Vanguard, которая вышла несколькими месяцами ранее. Это огромный успех.

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