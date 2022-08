Embracer намекнула, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic сменил разработчика

В июле Bloomberg сообщил, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic фактически прекратили делать из-за недовольства руководством Sony и LucasFilm Games качеством показанных Aspyr материалов.

Теперь сама Embracer Group, куда и входит Aspyr, на финансовом отчёте рассказала, что один из крупнобюджетных проектов сменил разработчика — проект всё ещё находится в разработке и сроки его выпуска не изменились, но теперь над им трудится другая команда.

Скорее всего, теперь за ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic отвечает Saber Interactive, тогда как Aspyr лишь будет помогать в производстве. Официально о проблемах KotOR не сообщалось, а Sony, Embracer и LucasFilm Games никак не комментировали ситуацию.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic станет консольным эксклюзивом PS5, но его дата выхода всё ещё неизвестна.