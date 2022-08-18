Анонсирован третий сезон аниме «Ванпанчмен»

Создатели «Ванпанчмена» анонсировали третий сезон аниме. На официальном сайте проекта авторы опубликовали постер от Тикаси Куботы — аниматора и дизайнера персонажей адаптации. Каких-либо деталей у продолжения пока нет. Возможно, в скором времени нас ждёт и первый тизер с примерной датой выхода.

«Ванпанчмен» — аниме-адаптация одноимённого комикса про супергероя Сайтаму, который побеждает своих врагов одним ударом. Как признаётся герой, за несколько лет до событий сериала он начал тренироваться столь усердно, что обрёл колоссальную физическую силу и облысел.

Первый сезон аниме вышел в 2015 году, второй — в 2019-м. Пресса очень высоко оценила адаптацию благодаря юмору и необычному взгляду на жизнь супергероев. Зрителям также пришлись по душе приключения Сайтамы — на отечественном «Кинопоиске» рейтинг шоу составляет 8,4/10.