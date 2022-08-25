К началу учебного года смартфоны TECNO начали продавать ещё выгоднее
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Китайская компания TECNO к началу учебного года объявила о специальных предложениях — скидки до 5000 рублей на смартфоны и конкурсы.
Начало нового учебного года — это отличный повод обновить смартфон и сделать достойный подарок ребёнку, который замотивирует его на отличные результаты в учёбе.
Одними из самых выгодных предложений отметим:
- Camon 19 Pro — от 17 до 20 тыс. рублей.
- Pova 3 — 17 тыс. рублей.
- Spark 9 Pro — от 12,7 до 15 тыс. рублей.
- Camon 18 — от 12,7 до 15 тыс. рублей.
TECNO Pova 3
TECNO делает большую ставку на дизайн своих устройств, за что даже получила престижные награды iF Design Awards, и постоянно работает над улучшением возможностей камеры смартфонов, для чего даже открыла спецлабораторию Taivos.
Последним на сегодня смартфоном компании стал TECNO Camon 19 Pro — среди особенностей у него большой 6,8 дюйма экран с поддержкой 120 Гц, а также ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
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