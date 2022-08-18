Intel готовит переезд 500 сотрудников из России в Германию. Власти против

Intel планирует перевести в Германию около 500 разработчиков из нижегородского офиса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил чиновник, его задача — удержать специалистов в России.

Около 500 разработчиков планируются к релокации в Германию, наша задача — их удержать. Знаю, что и «Сбер» активно набирает сотрудников оттуда, также «Росатом» активно набирает специалистов. У нас создан кадровый центр по IT на базе КУПНО, где мы ищем возможности совместить потребности наших компаний с возможностями высвобождающихся специалистов.

Intel приостановила свою работу в РФ ещё в начале апреля. Прямо сейчас в стране есть три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) от Intel. Они расположены в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Пока неясно, планирует ли компания перевести в Германию сотрудников из других офисов.