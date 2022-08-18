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Сайт Nexus Mods рассказал, почему удалил скандальный мод для «Человека-паука» без ЛГБТ

Сайт Nexus Mods рассказал, почему удалил скандальный мод для «Человека-паука» без ЛГБТ
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15 августа на сайте Nexus Mods вышла модификация для «Человека-паука», которая заменяла все ЛГБТ-флаги в игре на американские. Чуть позже мод удалили, а автора заблокировали.

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Спустя несколько дней администрация сайта выпустила обращение к пользователям, в котором рассказала о своём видении ситуации. В письме представители портала заявили, что ту самую модификацию Non-Newtonian New York опубликовал один из постоянных пользователей сайта, создавший шуточный аккаунт Mike Hawk.

По словам администрации, человек прекрасно понимал, что он нарушает правила, поэтому он создал новый профиль, чтобы его основной остался нетронутым. В итоге модераторы заблокировали обе учётные записи. Представители портала отметили, что и впредь будут блокировать пользователей, которые своими модификациями попытаются вызвать негативную реакцию у аудитории.

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В конце своего обращения администрация заявила, что сайт поддерживает политику инклюзивности. А если кого-то подобное не устраивает, то всегда можно удалить свой аккаунт и покинуть портал.

Если наша политика вас не устраивает, если мы нарушили какой-то моральный кодекс поведения, который вы не можете принять, тогда, пожалуйста, удалите свой аккаунт и продолжайте жить дальше, как это делаем мы.

«Человек-паук» вышел на ПК 12 августа. Игра показала хороший старт, но не смогла превзойти результаты God of War.

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