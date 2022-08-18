Магазины Huawei в России ещё работают, но почти ничего не продают

В России продолжается неразбериха с Huawei. Как выяснил «Коммерсантъ», у фирменных магазинов Huawei, оператором которых выступает «Премиум ритейл», возникли трудности с продажей товаров. В торговых залах ритейлера не продают выставленные в витринах смартфоны, ноутбуки и другие товары из ассортимента.

Магазины в московских «Афимолле», «Авиапарке» и «Гагаринском» открыты для посещения, однако на большинстве ценников размещены таблички «не для продажи» и «демо-образец». Такая же ситуация с магазинами Huawei в Новосибирске, Челябинске и Тюмени. Судя по всему, многих товаров нет даже на складах. Если какой-то ноутбук есть на витрине, то не факт, что он действительно есть в наличии. Сотрудники большинства магазинов не смогли уточнить, когда возобновятся продажи.

Работник московского магазина связал проблемы с параллельным импортом, однако Huawei нет в списке товаров, для которых разрешён импорт без согласия владельца бренда. При этом с трудностями столкнулись не все продавцы Huawei. В Москве есть точка в торговой галерее Seasons, которая принадлежит другому оператору. Магазин считается не фирменным, а «авторизованным». Никаких запрещающих табличек в магазине нет, а продавец-консультант уточнил, что продаётся любая выставленная техника.

По словам источников издания на рынке, Huawei изменил формат сотрудничества с фирменными магазинами. Если раньше устройства поставлялись напрямую, то теперь — через партнёров. Структура поставок также меняется, процессы «не до конца отлажены и пока не позволяют привозить в Россию технику в необходимых объёмах».