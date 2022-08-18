За первую неделю к культу ягнёнка присоединилось больше миллиона игроков
Поделиться
За первую неделю в Cult of the Lamb сыграло свыше миллиона человек. Разработчики безмерно благодарны игрокам, пообещав работать не только над дальнейшим улучшением новинки, но и над свежим контентом — хотя на это они намекали ещё до релиза.
Это только начало. Культу ещё есть куда расти!
Cult of the Lamb — первая в этом году успешная игра Devolver Digital. Это смесь адвенчуры, рогалика и квеста, где возвращённый к жизни ягнёнок возводит культ в честь своего спасителя. Он отправляется в походы, одерживает верх над противниками и увеличивает количество своих последователей.
Вдобавок у ягнёнка есть собственная база в виде фермы. За её развитием предстоит следить, как и за подчинёнными.
Игра вышла на всех консолях и ПК — и официально продаётся в России.
Комментарии
- 18 августа 2022
-
19:01
-
18:35
-
18:06
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:24
-
17:01
-
16:29
-
15:59
-
15:57
-
15:34
-
15:03
-
14:36
-
14:08
-
13:37
-
13:05
-
12:36
-
11:41
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
09:44
- 17 августа 2022
-
19:58
-
19:54
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:53
Партнерский контент