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За неделю в Cult of the Lamb сыграли миллион человек

За первую неделю к культу ягнёнка присоединилось больше миллиона игроков
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За первую неделю в Cult of the Lamb сыграло свыше миллиона человек. Разработчики безмерно благодарны игрокам, пообещав работать не только над дальнейшим улучшением новинки, но и над свежим контентом — хотя на это они намекали ещё до релиза.

Это только начало. Культу ещё есть куда расти!

Cult of the Lamb — первая в этом году успешная игра Devolver Digital. Это смесь адвенчуры, рогалика и квеста, где возвращённый к жизни ягнёнок возводит культ в честь своего спасителя. Он отправляется в походы, одерживает верх над противниками и увеличивает количество своих последователей.

Вдобавок у ягнёнка есть собственная база в виде фермы. За её развитием предстоит следить, как и за подчинёнными.

Игра вышла на всех консолях и ПК — и официально продаётся в России.

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