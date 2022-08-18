Зрители США впервые в истории предпочли кино в онлайне кабельному ТВ

Аналитическая компания Nielsen опубликовала результаты нового исследования. В этот раз эксперты изучали популярность стриминговых сервисов в США и выяснили, что в июле большинство домохозяйств предпочитали посмотреть что-нибудь в онлайн-кинотеатрах, а не по кабельному ТВ.

Nielsen связывает это с меньшим количеством спортивных передач и отсутствием премьер на телеканалах. К тому же именно в июле состоялась премьера финальных серий «Очень странных дел» и сериала «Обитель зла» — крайне популярных сериалов, которые вышли только на Netflix.

Также компания опубликовала топ самых популярных сервисов в июле. Лидером оказался Netflix, следом идёт YouTube, а замыкает тройку Hulu.

Самые популярные онлайн-сервисы июля в США