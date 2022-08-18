Зрители США впервые в истории предпочли кино в онлайне кабельному ТВ
Поделиться
Аналитическая компания Nielsen опубликовала результаты нового исследования. В этот раз эксперты изучали популярность стриминговых сервисов в США и выяснили, что в июле большинство домохозяйств предпочитали посмотреть что-нибудь в онлайн-кинотеатрах, а не по кабельному ТВ.
Nielsen связывает это с меньшим количеством спортивных передач и отсутствием премьер на телеканалах. К тому же именно в июле состоялась премьера финальных серий «Очень странных дел» и сериала «Обитель зла» — крайне популярных сериалов, которые вышли только на Netflix.
Также компания опубликовала топ самых популярных сервисов в июле. Лидером оказался Netflix, следом идёт YouTube, а замыкает тройку Hulu.
Самые популярные онлайн-сервисы июля в США
- Netflix.
- YouTube.
- Hulu.
- Amazon Prime.
- Disney+.
- HBO Max.
Комментарии
- 18 августа 2022
-
19:01
-
18:35
-
18:06
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:24
-
17:01
-
16:29
-
15:59
-
15:57
-
15:34
-
15:03
-
14:36
-
14:08
-
13:37
-
13:05
-
12:36
-
11:41
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
09:44
- 17 августа 2022
-
19:58
-
19:54
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:53
Партнерский контент