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Зрители США впервые в истории предпочли кино в онлайне кабельному ТВ

Зрители США впервые в истории предпочли кино в онлайне кабельному ТВ
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Аналитическая компания Nielsen опубликовала результаты нового исследования. В этот раз эксперты изучали популярность стриминговых сервисов в США и выяснили, что в июле большинство домохозяйств предпочитали посмотреть что-нибудь в онлайн-кинотеатрах, а не по кабельному ТВ.

Nielsen связывает это с меньшим количеством спортивных передач и отсутствием премьер на телеканалах. К тому же именно в июле состоялась премьера финальных серий «Очень странных дел» и сериала «Обитель зла» — крайне популярных сериалов, которые вышли только на Netflix.

Также компания опубликовала топ самых популярных сервисов в июле. Лидером оказался Netflix, следом идёт YouTube, а замыкает тройку Hulu.

Самые популярные онлайн-сервисы июля в США

  1. Netflix.
  2. YouTube.
  3. Hulu.
  4. Amazon Prime.
  5. Disney+.
  6. HBO Max.
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