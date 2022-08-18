Игрок в League of Legends назовёт сына в честь героя, на котором выиграл чемпионат мира

Корейский киберспортсмен Кан Ambition Чан Ён принял решение назвать своего сына в честь персонажа League of Legends, благодаря которому он стал чемпионом мира в 2017 году. Ребёнок получит имя Джарван V.

Пять лет назад Ambition, выступая на позиции лесника за Samsung Galaxy, показал несколько ярких моментов за персонажа Джарвана IV. Чан Ён считался лучшим игроком на этом чемпионе и в важных матчах главного турнира по League of Legends смог привести свою команду к победе.

Согласно лору игры Джарван IV является последним выжившим членом королевской семьи, благородным и внимательным к окружающим. Киберспортсмен надеется, что Джарван V Чан Ён вырастет похожим на своего виртуального предшественника, а через несколько лет полюбит League of Legends и бросит вызов в игре своему отцу.

Кан Ambition Чан Ён — чемпион мира по League of Legends 2017 года. Спустя два сезона он завершил профессиональную карьеру и сейчас занимает место официального стримера в клубе Gen.G.