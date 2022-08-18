EA показала Джей-Джея Окочу, Хидетоси Накату и Руди Фёллера в стиле Marvel для FIFA 23

EA Sports продолжает делиться новыми карточками «Героев» в FIFA 23 Ultimate Team в духе супергероев Marvel. От обычных представителей класса их отличают различная супергеройская атрибутика и дизайн, выполненные в стиле классических комиксов.

Сегодня EA представила Джей-Джея Окочу, Хидетоси Накату, Руди Фёллера и Саида Аль-Увайрана. Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно только с помощью обходных путей по смене региона.

Джей-Джей Окоча

Хидетоси Наката

Руди Фёллер

Саид Аль-Увайран

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее EA Sports представила других «Героев» Marvel. Среди них Яя Туре, Клаудио Маркизио, Питер Крауч, Диего Форлан, Хавьер Маскерано и другие футболисты.

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