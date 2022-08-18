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Vici Gaming обновила состав перед отборочными к The International 2022 в Китае

Vici Gaming обновила состав перед отборочными к The International 2022 в Китае
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Китайский киберспортивный клуб Vici Gaming подписал контракты с двумя новыми игроками перед региональной квалификацией к The International 2022 по Dota 2.

Основной ростер команды покинули два саппорта, Чэнь Victoria Гуаньхун и Жао Yds Цзяо. На пятой позиции теперь будет играть опытный Чжоу Yang Хайян, который ранее был оффлейнером, а его место на сложной линии занял Ли bab Конгбо из Blaze. На роль семи-саппорта был приглашён известный игрок Пань Fade Юй, который провёл этот сезон в Invictus Gaming.

Обновлённый cостав Vici Gaming:

  • Ян poyoyo Шаохань;
  • Го Xm Хунчэн;
  • Ли b a b Конгбо;
  • Пань Fade Юй;
  • Чжоу Yang Хайян.

Отборочный турнир на чемпионат мира The International 2022 пройдёт с 3 по 18 сентября. Сильнейшая команда Китая получит шанс сыграть сразу в групповом этапе, ещё два призёра примут участие в квалификации последнего шанса вместе с командами из других регионов.

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