Vici Gaming обновила состав перед отборочными к The International 2022 в Китае

Китайский киберспортивный клуб Vici Gaming подписал контракты с двумя новыми игроками перед региональной квалификацией к The International 2022 по Dota 2.
Основной ростер команды покинули два саппорта, Чэнь Victoria Гуаньхун и Жао Yds Цзяо. На пятой позиции теперь будет играть опытный Чжоу Yang Хайян, который ранее был оффлейнером, а его место на сложной линии занял Ли bab Конгбо из Blaze. На роль семи-саппорта был приглашён известный игрок Пань Fade Юй, который провёл этот сезон в Invictus Gaming.
Обновлённый cостав Vici Gaming:
- Ян poyoyo Шаохань;
- Го Xm Хунчэн;
- Ли b a b Конгбо;
- Пань Fade Юй;
- Чжоу Yang Хайян.
Отборочный турнир на чемпионат мира The International 2022 пройдёт с 3 по 18 сентября. Сильнейшая команда Китая получит шанс сыграть сразу в групповом этапе, ещё два призёра примут участие в квалификации последнего шанса вместе с командами из других регионов.
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