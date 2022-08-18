Vici Gaming обновила состав перед отборочными к The International 2022 в Китае

Китайский киберспортивный клуб Vici Gaming подписал контракты с двумя новыми игроками перед региональной квалификацией к The International 2022 по Dota 2.

Основной ростер команды покинули два саппорта, Чэнь Victoria Гуаньхун и Жао Yds Цзяо. На пятой позиции теперь будет играть опытный Чжоу Yang Хайян, который ранее был оффлейнером, а его место на сложной линии занял Ли bab Конгбо из Blaze. На роль семи-саппорта был приглашён известный игрок Пань Fade Юй, который провёл этот сезон в Invictus Gaming.

Обновлённый cостав Vici Gaming:

Ян poyoyo Шаохань;

Го Xm Хунчэн;

Ли b a b Конгбо;

Пань Fade Юй;

Чжоу Yang Хайян.

Отборочный турнир на чемпионат мира The International 2022 пройдёт с 3 по 18 сентября. Сильнейшая команда Китая получит шанс сыграть сразу в групповом этапе, ещё два призёра примут участие в квалификации последнего шанса вместе с командами из других регионов.