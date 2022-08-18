Видео: Лесли Нильсен расследует преступления в мире Detroit: Become Human

Фанаты продолжают объединять целые вселенные в своих роликах. На канале eli_handle_b․wav вышло видео с Лесли Нильсеном, который очутился в мире будущего из Detroit: Become Human.

Согласно фанатской версии, герой культового актёра — андроид, который сыграл немаловажную роль в сюжете игры. При этом он участвовал в событиях с обеих сторон: помогал роботу-полицейскому Коннору, в то же время не забыл вступить в группу революционеров во главе с Маркусом.

Создатель ролика очень детально перенёс актёра из фильмов «Голый пистолет», «Полицейский отряд!» и «Без вины виноватый». Автор даже воссоздал легендарную сцену перестрелки, в которой Нильсен никак не может попасть в полицейского, расположенного буквально в метре от него. В общем, перед нами один из лучших примеров по переносу персонажей из фильмов в события наших любимых игр.