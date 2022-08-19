Издатель Cult of the Lamb: Sony не платила за отказ от Xbox Game Pass

Devolver Digital неожиданно отреагировала на слухи о том, что Sony заплатила ей за отказ выпускать Cult of the Lamb в Xbox Game Pass.
Это абсолютно не соответствует действительности.
Слух появился на фоне сообщений Microsoft о том, что Sony платит разработчикам, чтобы их игры не попадали в подписку Xbox Game Pass. Однако, насколько мы понимаем ситуацию, это не совсем так. Если у Sony заключён контракт на совместный маркетинг игры с PlayStation, то одним из пунктов действительно является отказ от релиза игры в сервисах конкурентов. Но это лишь часть большого договора.
И было бы странно, если бы игру рекламировали с PlayStation, а разработчик в последний момент ещё и подписал соглашение с Microsoft, после чего его игра попала в Xbox Game Pass.
Фактически договор на совместный маркетинг выглядит таким образом, что всё нужно согласовывать с Sony. Впрочем, аналогичные соглашения подписывает и Microsoft, когда у неё есть совместный маркетинг каких-то игр с Xbox — и там есть аналогичный пункт, что игра не может попасть в PS Plus в течение действия договора.
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