На gamescom 2022 не привезут новый геймплей Starfield

Bethesda подтвердила, что на gamescom 2022 (24-28 августа) не покажет новый геймплей Starfield. Фанаты надеялись на это, поскольку изначально компания даже намекала на подобное.

Теперь же на выставке планируют лишь показывать старый ролик — тот самый, что показывали два месяца назад на совместной презентации Bethesda и Xbox. К нему у многих возникли большие вопросы, особенно из-за явных проблем с производительностью — игра постоянно тормозила.

Starfield должна была выйти 11 ноября, но разработчикам потребовалось больше времени на полировку и релиз решили отложить до 2023 года.

Забавно ещё и то, что фанаты творчества Bethesda Game Studios и Тодда Говарда уже объединились в команды для работы над исправлением Starfield с самого релиза. Они утверждают, что даже сейчас понимают, с какими проблемами столкнутся в момент релиза, и лучше начать готовиться заранее.