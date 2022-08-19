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На gamescom 2022 не привезут новый геймплей Starfield

На gamescom 2022 не привезут новый геймплей Starfield
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Bethesda подтвердила, что на gamescom 2022 (24-28 августа) не покажет новый геймплей Starfield. Фанаты надеялись на это, поскольку изначально компания даже намекала на подобное.

Теперь же на выставке планируют лишь показывать старый ролик — тот самый, что показывали два месяца назад на совместной презентации Bethesda и Xbox. К нему у многих возникли большие вопросы, особенно из-за явных проблем с производительностью — игра постоянно тормозила.

Starfield должна была выйти 11 ноября, но разработчикам потребовалось больше времени на полировку и релиз решили отложить до 2023 года.

Где прогресс, Тодд? Создателям Starfield ещё предстоит ответить на важные вопросы Где прогресс, Тодд? Создателям Starfield ещё предстоит ответить на важные вопросы

Забавно ещё и то, что фанаты творчества Bethesda Game Studios и Тодда Говарда уже объединились в команды для работы над исправлением Starfield с самого релиза. Они утверждают, что даже сейчас понимают, с какими проблемами столкнутся в момент релиза, и лучше начать готовиться заранее.

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