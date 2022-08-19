В России хотят пересадить людей на отечественные ноутбуки и планшеты

Правительство, крупные ритейлеры и российские производители электроники обсуждают идею субсидировать торговым сетям затраты на рекламу отечественной электроники (ноутбуков, системных блоков и планшетов). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Минцифры вместе с крупными российскими производителями электроники («Аквариус», Yadro, ICL) и ритейлерами («М.Видео» и DNS) обсуждает возможность наладить розничные продажи российских устройств, в первую очередь планшетов, ноутбуков и системных блоков. По предварительным оценкам, на это нужно около 1 млрд рублей в год. Как отметил собеседник «Ъ», потребителей сперва нужно познакомить с российской электроникой.

Крупные сети выразили интерес к продаже российской электроники, но им нужна господдержка для продвижения брендов. Потребителя надо мотивировать как минимум познакомиться с отечественными продуктами.

Сейчас российские производители не ориентированы на потребительский сегмент и выпускают электронику только для корпоративного и государственного секторов. По словам директора компании «Промобит» (в 2022 году разработала ноутбук Bitblaze) Максима Копосова, продажа собранных в РФ ноутбуков через сети затруднительна из-за высокой цены. В условиях мелкосерийного производства, при партиях в несколько тысяч штук, конкурировать с известными брендами невозможно.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство одобрило выделение «в пилотном режиме» 500 млн рублей на их рекламу в СМИ. В Минпромторге сообщили, что с 18 августа до 29 сентября пройдёт отбор компаний, затрата на рекламу их товаров будет субсидироваться через АНО «Национальные приоритеты». Попадёт ли реклама ноутбуков и планшетов под эту меру поддержки, в министерстве не уточнили, сказав лишь, что производители могут подать заявку.