На Netflix неожиданно вышел бонусный эпизод сериала «Песочный человек»
Поделиться
Netflix внезапно выпустил ещё один эпизод сериала «Песочный человек». О его существовании авторы не предупреждали, так что он стал сюрпризом для многих зрителей по всему миру.
11-я серия длится больше часа и состоит из двух совершенно разных историй:
- «Сон тысячи кошек» — эпизод выполнен в формате анимации и рассказывает про сиамскую кошку, которая мечтает о новом мире и неожиданно встречает Морфея — бога сновидений. Главные роли озвучили Джеймс Макэвой («Грязь»), Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Майкл Шин («Благие знамения») и автор цикла Нил Гейман.
- «Каллиопа» — история о писателе, который пытается найти вдохновение на новый роман. Главные роли исполнили Мелиссанти Махут (Кассандра из Assassin's Creed Odyssey) и Артур Дарвилл («Доктор Кто»).
11-й эпизод «Песочного человека» уже доступен на Netflix. Посмотреть его можно с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.
Новость по темеНа Netflix вышел сериал «Песочный человек» с русскими субтитрами
Комментарии
- 19 августа 2022
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
-
10:46
-
10:33
-
10:22
-
10:01
-
09:48
- 18 августа 2022
-
20:43
-
20:10
-
19:32
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
18:06
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:24
-
17:01
-
16:29
-
15:59
-
15:57
-
15:34
-
15:03
-
14:36
-
14:08
-
13:37
-
13:05
-
12:36
-
11:41
-
11:23
-
11:16
Партнерский контент