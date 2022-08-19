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На Netflix неожиданно вышел бонусный эпизод сериала «Песочный человек»

На Netflix неожиданно вышел бонусный эпизод сериала «Песочный человек»
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Netflix внезапно выпустил ещё один эпизод сериала «Песочный человек». О его существовании авторы не предупреждали, так что он стал сюрпризом для многих зрителей по всему миру.

11-я серия длится больше часа и состоит из двух совершенно разных историй:

  • «Сон тысячи кошек» — эпизод выполнен в формате анимации и рассказывает про сиамскую кошку, которая мечтает о новом мире и неожиданно встречает Морфея — бога сновидений. Главные роли озвучили Джеймс Макэвой («Грязь»), Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Майкл Шин («Благие знамения») и автор цикла Нил Гейман.
  • «Каллиопа» —  история о писателе, который пытается найти вдохновение на новый роман. Главные роли исполнили Мелиссанти Махут (Кассандра из Assassin's Creed Odyssey) и Артур Дарвилл («Доктор Кто»).

11-й эпизод «Песочного человека» уже доступен на Netflix. Посмотреть его можно с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

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На Netflix вышел сериал «Песочный человек» с русскими субтитрами
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