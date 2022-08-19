Дуэйн Джонсон уверен, что однажды выйдет фильм-кроссовер Marvel и DC

Дуэйн Джонсон продолжает намекать на яркое будущее супергеройских фильмов Warner Bros. Исполнитель роли Чёрного Адама заявил, что его герой находится под «зонтиком киновселенной DC», но в конечном итоге дело должно дойти до полноценной встречи с героями киновселенной Marvel.

Я — оптимист. И особенно, если речь идёт о творчестве. Особенно когда речь идёт о фильмах. И особенно, когда речь идёт о пантеоне супергероев и суперзлодеев DC. Через дорогу от нас расположен пантеон супергероев и суперзлодеев Marvel. Для меня они не только могут сосуществовать, но и обязательно когда-нибудь пересекутся.

Слова Джонсона действительно вызывают оптимизм — обычные зрители были бы совсем не против увидеть совместные сражения Супермена и, например, Человека-паука. Вряд ли у киностудий есть подобные планы прямо сейчас, но когда-нибудь может произойти столкновение миров.

Но пока об этом говорить рано: киновселенная DC только начинает свой путь. Новый владелец WB Discovery прямо сейчас ищет человека, который сможет связать супергеройские картины в одно русло и задать новый вектор развития персонажам.