Сегодня стартует BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO! Расписание и прямые трансляции

С 19 по 28 августа в Копенгагене пройдёт первый крупный турнир пo Counter-Strike: Global Offensive после летней паузы. Участие в BLAST Premier: Fall Groups 2022 примут 12 команд-партнёров из Европы и Северной Америки, в том числе Natus Vincere.

Коллективы разыграют призовой фонд в размере $ 177,498, а также шесть прямых путёвок на осенний финальный ивент серии BLAST Premier 2022. Шесть неудачников получат ещё один шанс на дополнительном турнире Fall Showdown.

Сегодня, 19 августа, будут сыграны матчи группы А. Все игры пройдут в формате best-of-1 (одна карта), а участники — в том числе и OG с Абдулом degster Гасановым — определят лишь посев в следующей стадии. Так, победитель группы должен будет выиграть лишь один матч для выхода в Fall Finals.

Расписание BLAST Premier: Fall Groups 2022 на 19 августа:

14:00. Vitality (Европа) — OG (Европа);

15:00. Ninjas in Pyjamas (Швеция) — Astralis (Дания);

16:30. Матч между победителями;

17:30. Матч между проигравшими;

19:00. Финал нижней сетки;

20:30. Гранд-финал группы А.

Где смотреть BLAST Premier: Fall Groups — прямая трансляция: