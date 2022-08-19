На iPhone, iPad и Mac нашли несколько критических уязвимостей

Издание Associated Press обратило внимание на важные сообщения от Apple, в которых компания предупредила о новых и крайне опасных уязвимостях на своих устройствах. Всё дело в баге на уровне ядра, который позволяет потенциальному злоумышленнику получить доступ к технике.

Если углубиться чуть детальнее, то речь идёт о «записи за пределами буфера», которая позволяет использовать сторонний код на устройстве. Самой Apple об этом рассказал анонимный хакер, отметив, что уязвимостями активно пользуются злоумышленники.

Проблема коснулась компьютеров на операционной системе macOS Monterey, iPhone 6s и более новых моделей, а также практически всех современных iPad и iPod touch. Apple уже выпустила патч для устранения хакерской лазейки и убедительно попросила пользователей обновиться как можно скорее.