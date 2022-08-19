Death Stranding официально добавят в Game Pass для ПК

Microsoft объявила один из грядущих сюрпризов Game Pass — Death Stranding от Sony и Хидео Кодзимы официально добавят в подписку для ПК уже 23 августа.

Правда, речь идёт о стандартном издании игры — не режиссёрской версии, которая вышла на PS5 и ПК в сентябре 2021-го и марте 2022-го соответственно. Впрочем, на ПК у Death Stranding: Director's Cut не так уж и много нововведений по сравнению с консольной версией.

Издатель игры на ПК отмечает, что игроки получат доступ к повышенной частоте кадров, фоторежиму, высокому уровню сложности и контент по мотивам Half-Life и Cyberpunk 2077.

Сейчас Хидео Кодзима работает как минимум над одной игрой — её он делает совместно с Microsoft и её облачными возможностями. Но, по слухам, он делает ещё два проекта, один из которых — сиквел Death Stranding.