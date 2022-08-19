Критики — о «Доме дракона»: преемник «Игры престолов» на уровне «Лучше звоните Солу»

19 июля спало эмбарго на публикацию обзоров «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Сериал рассказывает о междоусобной войне Таргариенов за железный трон — за 200 лет до событий культового шоу. Пресса посмотрела шесть эпизодов из 10 и рассказала о своих впечатлениях.

На момент публикации заметки рейтинг «Дома дракона» на Metacritic составляет 68 баллов из 100 на основе 25 рецензий. Для сравнения: у первого сезона «Престолов» было 80 баллов. В большинстве своём критики сходятся во мнении, что у сериала действительно есть потенциал, а по проработке он нисколько не уступает «Игре престолов».

Например, журналистку издания Los Angeles Times больше всего впечатлили драконы и проработка женских персонажей. При этом сериал не останавливается на достигнутом и продолжает углублять героев и дальше.

«Дом дракона» может похвастаться действительно проработанными женскими персонажами, на поиски которых у «Игры престолов» ушли годы. Но авторы при этом не останавливаются на достигнутом. Невероятно увлекательное зрелище.

Аналогичное впечатление шоу оставило у журналиста издания inews. По словам автора, если создатели продолжат в том же духе, то у «Дома дракона» есть все шансы стать достойным преемником «Игры престолов» — каким стал «Лучше звоните Солу» по отношению к «Во все тяжкие».

Амбициозное, визуально захватывающее и бесконечно увлекательное зрелище. «Дом дракона» может стать достойным преемником «Игры престолов» — каким стал «Лучше звоните Солу» по отношению к «Во все тяжкие».

Но есть и те, кому «Дом дракона» совсем не понравился. Журналист издания Slant Magazine, поставивший оценку 3,8/10, назвал сериал «произведением только для фанатов».

Создатели больше заинтересованы в фансервисе, предлагая больше драконов, больше крови, больше неожиданных убийств, более дорогостоящие декорации, нежели в проработке действительно важных сцен. «Дом дракона» такой же полый и хрупкий, как масштабная модель королевства, которое Визерис с гордостью строит.

Премьера «Дома дракона» в России состоится на «Амедиатеке» уже 22 августа. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.