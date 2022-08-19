Для GTA 5 вышел масштабный графический мод с графикой 2022 года

Для GTA 5 вышел графический мод Natural Vision Evolved, который изменяет погодные условия, систему освещения, цветокоррекцию, текстуры, модели зданий, окружающую детализацию, растительность, эффекты и многое другое. Вместе с модификацией последняя на данный момент часть серии начинает буквально сиять.

Модификацию анонсировали весной 2020 года, а чуть позже она стала доступна всем платным подписчикам на Patreon. Спустя два года разработка расширения продолжается, однако автор решил выложить бета-версию мода для всех желающих. Её можно скачать на официальном сайте проекта — вес модификации составляет всего 6 Гб. Для установки, само собой, понадобится лицензионная копия Grand Theft Auto V в Steam, Epic Games Store или в Rockstar Launcher.

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