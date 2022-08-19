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Мидер Team Spirit признался, что разочаровался в русскоязычных болельщиках Dota 2

Мидер Team Spirit признался, что разочаровался в русскоязычных болельщиках Dota 2
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Киберспортсмен Александр TORONTOTOKYO Хертек из команды Team Spirit рассказал, что ему не нравится русскоязычное сообщество Dota 2.

Российский мидер признался об этом во время личной трансляции, а также сравнил болельщиков в СНГ и англоязычных странах.

На самом деле комьюнити «Доты» очень плохое, не знаю. Ты выигрываешь – они все за тебя. Ты проигрываешь – они все против тебя. Я как-то больше разочаровался в комьюнити. Стало на них всех пофиг в какой-то момент.

Вот фанаты англоязычные мне всегда пишут добрые вещи. Ну, вы знаете, что я имею в виду.

Во время финальной карты PGL Arlington Major 2022 TORONTOTOKYO обратился к своим завистникам через чат матча, отправив сообщение «Хейтеры, и где вы сейчас?». Через минуту Team Spirit стала чемпионом турнира.

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