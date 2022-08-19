EA раскрыла рейтинги героев Marvel в FIFA 23. Фёллер, Форлан и Лусио — в лидерах
Поделиться
EA Sports наконец опубликовала рейтинги всех героев Marvel в FIFA 23 — специальных карточек в режиме Ultimate Team с различной супергеройской атрибутикой и дизайном, выполненными в стиле классических комиксов. Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно только с помощью обходных путей по смене региона.
Лучшими игроками ивента станут Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценивают навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.
Лучшие карточки героев Marvel в FIFA 23
- Руди Фёллер — 91
- Диего Форлан — 91
- Лусио — 90
- Жан-Пьер Папен — 90
- Яя Туре — 89
- Джей-Джей Окоча — 89
- Хавьер Маскерано — 89
- Рафаэль Маркес — 89
- Томас Бролин — 89
- Рикарду Карвалью — 89
- Клаудио Маркизио — 88
- Дирк Кюйт — 88
- Лэндон Донован — 88
- Хидетоси Наката — 88
- Гарри Кьюэлл — 88
- Эузебиуш Смолярек — 88
- Саид Аль-Увайран — 88
- Хоан Капдевила — 88
- Пак Чжи Сун — 87
- Сидней Гову — 87
- Питер Крауч — 87
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания смогут поиграть на три дня раньше.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
-
10:46
-
10:33
-
10:22
-
10:01
-
09:48
- 18 августа 2022
-
20:43
-
20:10
-
19:32
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
18:06
-
17:45
-
17:37
-
17:29
Партнерский контент