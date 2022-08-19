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EA раскрыла рейтинги героев Marvel в FIFA 23. Фёллер, Форлан и Лусио — в лидерах

EA раскрыла рейтинги героев Marvel в FIFA 23. Фёллер, Форлан и Лусио — в лидерах
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EA Sports наконец опубликовала рейтинги всех героев Marvel в FIFA 23 — специальных карточек в режиме Ultimate Team с различной супергеройской атрибутикой и дизайном, выполненными в стиле классических комиксов. Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно только с помощью обходных путей по смене региона.

Лучшими игроками ивента станут Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценивают навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.

Лучшие карточки героев Marvel в FIFA 23

  • Руди Фёллер — 91
  • Диего Форлан — 91
  • Лусио — 90
  • Жан-Пьер Папен — 90
  • Яя Туре — 89
  • Джей-Джей Окоча — 89
  • Хавьер Маскерано — 89
  • Рафаэль Маркес — 89
  • Томас Бролин — 89
  • Рикарду Карвалью — 89
  • Клаудио Маркизио — 88
  • Дирк Кюйт — 88
  • Лэндон Донован — 88
  • Хидетоси Наката — 88
  • Гарри Кьюэлл — 88
  • Эузебиуш Смолярек — 88
  • Саид Аль-Увайран — 88
  • Хоан Капдевила — 88
  • Пак Чжи Сун — 87
  • Сидней Гову — 87
  • Питер Крауч — 87

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания смогут поиграть на три дня раньше.

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