EA раскрыла рейтинги героев Marvel в FIFA 23. Фёллер, Форлан и Лусио — в лидерах

EA Sports наконец опубликовала рейтинги всех героев Marvel в FIFA 23 — специальных карточек в режиме Ultimate Team с различной супергеройской атрибутикой и дизайном, выполненными в стиле классических комиксов. Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно только с помощью обходных путей по смене региона.

Лучшими игроками ивента станут Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценивают навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.

Лучшие карточки героев Marvel в FIFA 23

Руди Фёллер — 91

Диего Форлан — 91

Лусио — 90

Жан-Пьер Папен — 90

Яя Туре — 89

Джей-Джей Окоча — 89

Хавьер Маскерано — 89

Рафаэль Маркес — 89

Томас Бролин — 89

Рикарду Карвалью — 89

Клаудио Маркизио — 88

Дирк Кюйт — 88

Лэндон Донован — 88

Хидетоси Наката — 88

Гарри Кьюэлл — 88

Эузебиуш Смолярек — 88

Саид Аль-Увайран — 88

Хоан Капдевила — 88

Пак Чжи Сун — 87

Сидней Гову — 87

Питер Крауч — 87

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания смогут поиграть на три дня раньше.