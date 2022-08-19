В War Thunder нашли декаль с Евой Эльфи, российской звездой фильмов для взрослых

Датамайнер под ником gszabi99_HUN обнаружил декали для War Thunder с изображением российской порнозвезды Eva Elfie (Ева Эльфи). Изображение было найдено в файлах версии 2.17.0.140.

Пока неясно, когда именно атрибутика появится в игре. Возможно, это случится в ближайшем обновлении War Thunder версии 2.17.0.142. Декаль уже стала настолько популярным запросом на форумах игры, что модераторы попросили у игроков перестать спрашивать о дате релиза обновления — они и сами ничего не знают о сроках выхода патча.

Помимо будущего изображения Евы Эльфи, в War Thunder частенько добавляют атрибутику со стримерами, блогерами и другими интернет-знаменитостями, включая PewDiePIe и Русского мясника. Подобные декали пользуются большой популярностью у геймеров.