В FIFA 22 дарят награды для FIFA 23

EA Sports запустила режим межсезонья в FIFA 22 Ultimate Team. Во время него пользователи смогут получать различные награды в виде наборов и предметов, которые впоследствии перейдут в FIFA 23. Для этого необходимо выполнять «Испытания подбора команды» и определённые задания, а также приобрести новую часть футбольного симулятора на той же платформе.

Подробное объяснение межсезонья

Все награды будут отправлены игрокам в FIFA 23 до 13 октября. Чтобы получить их, необходимо зайти в режим Ultimate Team хотя бы один раз до 14 ноября. Само собой, потенциальные награды нельзя будет продать на трансферном рынке — зато в лишних наборах есть шанс выбить себе какого-нибудь высокорейтингового футболиста.

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Ранее EA Sports опубликовала рейтинги героев Marvel в FIFA 23: лидируют Руди Фёллер и Диего Форлан.