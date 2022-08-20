Студия дубляжа «Невафильм» на грани банкротства

По данным Red Head Sound, российская студия дубляжа «Невафильм» находится на грани банкротства. Компания уже закрыла свой филиал в Москве, а офис в Санкт-Петербурге может закрыться в ближайшее время. Причиной закрытия называют отсутствие зарубежного контента для дубляжа.

Московский филиал студии дубляжа «Невафильм» практически закрылся, питерский тоже на грани — всему виной отсутствие контента для дубляжа от мейджоров.



Ранее студия преимущественно занималась проектами Disney, являлась монополистом, но в последние месяцы дела пошли плохо. Напоминаем, что в марте «мышиная» корпорация первая объявила о прекращении показов своих фильмов в России.

За свою историю «Невафильм» озвучила около 1000 картин, включая культовые фильмы «Титаник», «Крёстный отец», «Бойцовский клуб», «Криминальное чтиво» и «Звёздные войны». Кроме того, студия известна своей работой над мультфильмами «Король лев», «Тайна Коко» и «ВАЛЛ-И».