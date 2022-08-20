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Источник: Джоан Роулинг работает над сериалом по «Гарри Поттеру»

Источник: Джоан Роулинг работает над сериалом по «Гарри Поттеру»
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Как сообщают источники издания Daily Mail, Джоан Роулинг напишет сценарий для нового сериала по вселенной «Гарри Поттера». Утверждается, что о создании шоу WB договорилась с писательницей ещё полгода назад, и новый проект выйдет эксклюзивно на HBO Max через несколько лет.

Кроме того, в Голливуде ходят слухи о том, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав недавно встречался с Роулинг и обсуждал идеи по старту новой кинофраншизы по вселенной Мальчика, который выжил. Новый владелец компании якобы не удовлетворён результатами «Фантастических тварей» и хочет запустить в производство фильмы, которые расскажут про других персонажей. В WBD отказались комментировать эту информацию.

Ближайшим проектом по вселенной «Гарри Поттера» станет Hogwarts Legacy — ролевой экшен, который поступит в продажу 10 февраля 2023 года.

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