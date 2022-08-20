Источник: Джоан Роулинг работает над сериалом по «Гарри Поттеру»

Как сообщают источники издания Daily Mail, Джоан Роулинг напишет сценарий для нового сериала по вселенной «Гарри Поттера». Утверждается, что о создании шоу WB договорилась с писательницей ещё полгода назад, и новый проект выйдет эксклюзивно на HBO Max через несколько лет.
Кроме того, в Голливуде ходят слухи о том, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав недавно встречался с Роулинг и обсуждал идеи по старту новой кинофраншизы по вселенной Мальчика, который выжил. Новый владелец компании якобы не удовлетворён результатами «Фантастических тварей» и хочет запустить в производство фильмы, которые расскажут про других персонажей. В WBD отказались комментировать эту информацию.
Ближайшим проектом по вселенной «Гарри Поттера» станет Hogwarts Legacy — ролевой экшен, который поступит в продажу 10 февраля 2023 года.
- 20 августа 2022
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09