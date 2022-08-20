BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO: Расписание и прямые трансляции второго дня

С 19 по 28 августа столице Дании проходит первый крупный турнир пo Counter-Strike: Global Offensive после летнего перерыва. Участниками BLAST Premier: Fall Groups 2022 стали 12 приглашённых команд из Европы и Северной Америки.
Коллективы разыграют призовой фонд в размере $ 177,498, а также шесть прямых путёвок на финальный ивент серии BLAST Premier Fall 2022. Остальные шесть команд получат ещё один шанс на дополнительном турнире Fall Showdown.
В субботу, 20 августа, в бой вступят участники группы B — в их числе украинско-российский состав Natus Vincere, который впервые за шесть лет будет играть без главной звезды Александра s1mple Костылева. Он пропускает турнир по личным причинам, а заменит его талант из академии Даниил headtr1ck Валитов.
Все игры пройдут в формате best-of-1 (одна карта), а по итогам групповой стадии все четыре коллектива продолжат выступления в плей-офф — место в группе лишь определит этап, с которого команда начнёт борьбу.
Расписание BLAST Premier: Fall Groups 2022 на 20 августа:
- 14:00. Natus Vincere (Украина) — Complexity Gaming (США);
- 15:00. G2 (Европа) — Team Liquid (США);
- 16:30. Матч между победителями;
- 17:30. Матч между проигравшими;
- 19:00. Финал нижней сетки;
- 20:30. Гранд-финал группы А.
Где смотреть BLAST Premier: Fall Groups — прямая трансляция:
- Официальная трансляция на английском языке на Twitch;
- Официальная трансляция на английском языке на YouTube.
Следить за результатами турнира можно в нашем матч-центре.
- 20 августа 2022
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09