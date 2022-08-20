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BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO: Расписание и прямые трансляции второго дня

BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO: Расписание и прямые трансляции второго дня
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С 19 по 28 августа столице Дании проходит первый крупный турнир пo Counter-Strike: Global Offensive после летнего перерыва. Участниками BLAST Premier: Fall Groups 2022 стали 12 приглашённых команд из Европы и Северной Америки.

Коллективы разыграют призовой фонд в размере $ 177,498, а также шесть прямых путёвок на финальный ивент серии BLAST Premier Fall 2022. Остальные шесть команд получат ещё один шанс на дополнительном турнире Fall Showdown.

В субботу, 20 августа, в бой вступят участники группы B — в их числе украинско-российский состав Natus Vincere, который впервые за шесть лет будет играть без главной звезды Александра s1mple Костылева. Он пропускает турнир по личным причинам, а заменит его талант из академии Даниил headtr1ck Валитов.

Все игры пройдут в формате best-of-1 (одна карта), а по итогам групповой стадии все четыре коллектива продолжат выступления в плей-офф — место в группе лишь определит этап, с которого команда начнёт борьбу.

Расписание BLAST Premier: Fall Groups 2022 на 20 августа:

  • 14:00. Natus Vincere (Украина) — Complexity Gaming (США);
  • 15:00. G2 (Европа) — Team Liquid (США);
  • 16:30. Матч между победителями;
  • 17:30. Матч между проигравшими;
  • 19:00. Финал нижней сетки;
  • 20:30. Гранд-финал группы А.

Где смотреть BLAST Premier: Fall Groups — прямая трансляция:

Следить за результатами турнира можно в нашем матч-центре.

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