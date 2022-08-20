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NAVI без Симпла проиграла стартовый матч BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO

NAVI без Симпла проиграла стартовый матч BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO
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Первая игра группы B на турнире BLAST Premier: Fall Groups 2022 завершилась неожиданным поражением Natus Vincere от американской команды Complexity Gaming.

Украинский коллектив оказался слабее оппонента на карте Overpass — противостояние закончилось со счётом 9:16. Следующий матч на турнире «рождённые побеждать» проведут с проигравшим встречи между G2 и Team Liquid в 17:30 по московскому времени.

CS:GO. BLAST Premier: Fall Groups 2022. Группа B. Раунд 1 (верхняя сетка)
20 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 1
Complexity Gaming

Первый турнир после летней паузы NAVI проводит без своей главной звезды — Александр s1mple Костылев пропускает ивент в Копенгагене по личным причинам. Его заменяет Даниил headtr1ck Валилов из академии украинского клуба.

BLAST Premier: Fall Groups 2022 проходит с 19 по 28 августа в столице Дании. Команды разыграют шесть путёвок в осенний финал серии BLAST Premier, а также призовой фонд в размере $ 177,498.

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