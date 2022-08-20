Элайджа Вуд сыграет во втором сезоне сериала «Шершни»

Телеканал Showtime объявил о том, что к производству второго сезона сериала «Шершни» присоединился Элайджа Вуд («Властелин колец»). Он сыграет гражданского детектива, который бросит вызов Мисти — одной из главных героинь шоу. Сюжетная арка его персонажа будет длиться весь второй сезон. Съёмки продолжения начнутся в конце августа.

Сериал «Шершни» рассказывает историю женской школьной команды по футболу, которая разбивается на самолёте в лесах Канады. Шоу повествует об их попытках выжить, а также отслеживает их текущую жизнь в 2021 году.

Первый сезон получил семь номинаций на премию «Эмми», включая категорию «Лучший драматический сериал». Многие критики сравнивают «Шершней» с культовым сериалом «Остаться в живых».