Элайджа Вуд сыграет во втором сезоне сериала «Шершни»
Поделиться
Телеканал Showtime объявил о том, что к производству второго сезона сериала «Шершни» присоединился Элайджа Вуд («Властелин колец»). Он сыграет гражданского детектива, который бросит вызов Мисти — одной из главных героинь шоу. Сюжетная арка его персонажа будет длиться весь второй сезон. Съёмки продолжения начнутся в конце августа.
Сериал «Шершни» рассказывает историю женской школьной команды по футболу, которая разбивается на самолёте в лесах Канады. Шоу повествует об их попытках выжить, а также отслеживает их текущую жизнь в 2021 году.
Первый сезон получил семь номинаций на премию «Эмми», включая категорию «Лучший драматический сериал». Многие критики сравнивают «Шершней» с культовым сериалом «Остаться в живых».
Комментарии
- 20 августа 2022
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
Партнерский контент