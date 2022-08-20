Крафт, торговля и фентези: первые детали новой франшизы Blizzard
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Журналист и инсайдер Джез Корден поделился новыми деталями выживача, который разрабатывает Blizzard. О разработке проекта компания объявила ещё в январе, однако с тех пор никаких подробностей так и не сообщила.
Новость по темеBlizzard объявила о создании новой вселенной для будущей игры
По данным источников Кордена, выживач разрабатывается под кодовым названием Odyssey. Это игра от первого лица с элементами выживания в мультяшной стилистике, напоминающей отменённую Fable Legends и EverWild. Игроки смогут использовать оружие и заклинания, крафтить предметы и торговать с другими игроками, а также строить здания.
Инсайдер отметил, что ждать выхода неназванного выживача в ближайшее время не стоит. Возможно, до конца года Blizzard представит трейлер проекта и поделится первыми деталями игры.
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