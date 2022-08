Sony никто не спросил: как Death Stranding появится в Game Pass

23 августа в подписку PC Game Pass добавят Death Stranding — и, как мы изначально и предполагали, Sony никак не связана с этим. Представитель PlayStation подтвердил это прессе.

Всё касаемое ПК-релиза Death Stranding в руках Kojima Productions и издателя 505 Games. Sony Interactive Entertainment не связана с этой промоакцией.

Хоть Sony владеет полными правами на Death Stranding, но ПК-версией игры занимается европейский издатель 505 Games. Сделка была заключена до того, как в PlayStation решили серьёзно взяться за расширение своего игрового портфолио на ПК.

Сейчас Sony сама выпускает свои хиты на ПК — Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Uncharted, The Last of Us и «Человека-паука». До конца года издатель выпустит ещё три игры на ПК: ремейк The Last of Us, сборник Uncharted: Legacy of Thieves и «Человека-паука: Майлз Моралес».