Блогер опубликовал первые 110 минут новой Saints Row

До выхода новой Saints Row остаются считанные дни, а журналисты и блогеры уже несколько дней проходят грядущий экшен (в России игра не будет продаваться и копии для обзора соответственно нет). Однако до эмбарго уже начали появляться геймплейные ролики финальной версии.

Так ютубер AfterGames выпустил уже три видео с первыми минутами Saints Row: узнать начало истории становления новой банды Святых можно уже сейчас. Первый ролик длится почти 40 минут, а второй — 30 минут, а третий — 40 минут. Все видео без каких-либо комментариев.

Первая часть

Вторая часть

Третья часть

Вдобавок блогер показал штаб-квартиру банды и доступную кастомизацию.

Saints Row выходит 23 августа на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Вчера издатель опубликовал подробные системные требования.