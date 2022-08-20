Блогер опубликовал первые 110 минут новой Saints Row
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До выхода новой Saints Row остаются считанные дни, а журналисты и блогеры уже несколько дней проходят грядущий экшен (в России игра не будет продаваться и копии для обзора соответственно нет). Однако до эмбарго уже начали появляться геймплейные ролики финальной версии.
Так ютубер AfterGames выпустил уже три видео с первыми минутами Saints Row: узнать начало истории становления новой банды Святых можно уже сейчас. Первый ролик длится почти 40 минут, а второй — 30 минут, а третий — 40 минут. Все видео без каких-либо комментариев.
Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Вдобавок блогер показал штаб-квартиру банды и доступную кастомизацию.
Saints Row выходит 23 августа на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Вчера издатель опубликовал подробные системные требования.
Новость по темеДля новой Saints Row представили системные требования
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