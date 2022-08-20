Для Black Myth: Wukong выпустили катсцену и восемь минут геймплея

Китайские разработчики из Game Science Interactive Technology опубликовали сразу два свежих ролика сверхожидаемого экшена Black Myth: Wukong.

Первый ролик показывает катсцену — обсуждение свадьбы «матери» и «жениха», которые знали друг друга ещё до рождения (видимо, речь идёт о перерождении). Теперь же свадьба на грани срыва, поскольку кто-то важный может и не одобрить её.

Разработчики утверждают, что всё показанное — отрисовывается в реальном времени.

А второй ролик показывает игру во всей красе: в 4К-разрешении с использованием трассировки лучей и технологии умного масштабирования изображения DLSS. Всё на базе технологий NVIDIA.

Black Myth: Wukong — новая адаптация «Путешествие на Запад» (ранее английская студия NInja Theory выпустила Enslaved: Odyssey to the West). Релиз ожидается в 2023 году на PS5, Xbox Series и ПК.