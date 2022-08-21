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Миракл пропустит ESL One Malaysia по Dota 2. Скорее всего, его заменит тренер команды

Миракл пропустит ESL One Malaysia по Dota 2. Скорее всего, его заменит тренер команды
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Керри Nigma Galaxy по Dota 2 Амер Miracle- аль-Баркави пропустит матчи ESL One Malaysia 2022 из-за проблем со здоровьем. Об этом арабский клуб сообщил в социальных сетях.

Пока клуб не назвал имя игрока, который заменит Миракла на турнире в Малайзии. Учитывая то, что до старта турнира остаётся около двух суток, наиболее вероятным кандидатом на первую позицию выглядит тренер NIgma Galaxy. Роман rmN- Палей уже неоднократно выступал за свою команду, когда ей требовалась вынужденная замена — например, на Singapore Major 2021 или матчах текущего сезона Dota Pro Circuit.

Пока неизвестно, сможет ли основной керри Nigma восстановиться к матчам региональной квалификации The International 2022, которые пройдут в начале сентября.

ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 пройдёт с 23 по 28 августа. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс. Турнир не входит в систему профессионального сезона Dota Pro Circuit и считается независимым коммерческим ивентом.

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