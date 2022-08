В ремейке The Last of Us нет ни единого изменения в сюжете

Пресса уже несколько дней играет в ремейк The Last of Us, а некоторые журналисты и вовсе успели пройти игру. По их сообщениям, тайтл больше напоминает ремастер — в игре нет ни единого изменения в сюжете. Так что игроки наверняка будут крайне недовольны отсутствием важных изменений. Разработчики воссоздали проекты один к одному, оставив геймплей нетронутым — хотя именно это и требовалось больше всего улучшить.

При этом в проект добавили новые трофеи, так что охотники за «Платиной» будут довольны. Какие именно достижения появились в игре, пока неясно. Все подробности мы узнаем уже 31 августа в 18:00 мск, когда спадёт эмбарго на публикацию обзоров и других материалов.

The Last of Us: Part 1 выходит 2 сентября на PS5, а до конца года ремейк появится и на ПК.