Утекли скины в стиле Fortnite для Destiny 2

Уже через пару дней Bungie расскажет о будущем Destiny 2, в первую очередь про расширение Lightfall, однако часть сюрпризов уже утекла — между Destiny и Fortnite пройдёт кроссовер.
Но необычный: традиционно сама Fortnite редко расширяется в другие игры — но тут случай особенный. В оба проекта добавят тематический контент. В Destiny 2 появится экипировка в стиле Fortnite, а в Fortnite — образы и другие декоративные предметы по мотивам Destiny 2.
И доспехи для Destiny 2 по Fortnite уже утекли
Скорее всего, коллаборация пройдёт уже очень скоро — раз в файлах Destiny 2 нашли постер с образами по мотивам Fortnite. Наверняка обо всём этом объявят 23 августа на презентации будущего шутера Bungie.
Но также на следующей неделе должен пройти ещё один кроссовер — скорее всего, по «Властелину колец».
- 21 августа 2022
-
17:00
-
16:07
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
-
12:58
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
-
18:12
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:06
-
16:02
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44