Утекли скины в стиле Fortnite для Destiny 2

Уже через пару дней Bungie расскажет о будущем Destiny 2, в первую очередь про расширение Lightfall, однако часть сюрпризов уже утекла — между Destiny и Fortnite пройдёт кроссовер.

Но необычный: традиционно сама Fortnite редко расширяется в другие игры — но тут случай особенный. В оба проекта добавят тематический контент. В Destiny 2 появится экипировка в стиле Fortnite, а в Fortnite — образы и другие декоративные предметы по мотивам Destiny 2.

И доспехи для Destiny 2 по Fortnite уже утекли

Скорее всего, коллаборация пройдёт уже очень скоро — раз в файлах Destiny 2 нашли постер с образами по мотивам Fortnite. Наверняка обо всём этом объявят 23 августа на презентации будущего шутера Bungie.

Но также на следующей неделе должен пройти ещё один кроссовер — скорее всего, по «Властелину колец».