Третий день BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO — расписание и прямые трансляции

С 19 по 28 августа в Копенгагене проходит первый большой турнир пo Counter-Strike: Global Offensive после летней паузы. Участие в BLAST Premier: Fall Groups 2022 принимают 12 топовых команд из Европы и Северной Америки.
Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $ 177,498, а также шесть прямых путёвок на финальный ивент серии BLAST Premier Fall 2022.
Сегодня, 21 августа, будут сыграны все матчи группы С. Все встречи пройдут в формате best-of-1 (одна карта), а по итогам дня коллективы определят свой посев на стадию Play-In. Так, победитель начнёт следующий этап сразу с финала, вторая команда — с полуфинала, а 3-4-е места группы — с четвертьфинала.
Расписание BLAST Premier: Fall Groups 2022 на 21 августа:
- 14:00. FaZe Clan (Европа) — Evil Geniuses (США);
- 15:00. Heroic (Дания) — BIG (Германия);
- 16:30. Матч между победителями;
- 17:30. Матч между проигравшими;
- 19:00. Финал нижней сетки;
- 20:30. Гранд-финал группы C.
Где смотреть BLAST Premier: Fall Groups — прямая трансляция:
- Официальная трансляция на английском языке на Twitch;
- Официальная трансляция на английском языке на YouTube.
Следить за результатами турнира можно в нашем матч-центре.
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