Третий день BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO — расписание и прямые трансляции

С 19 по 28 августа в Копенгагене проходит первый большой турнир пo Counter-Strike: Global Offensive после летней паузы. Участие в BLAST Premier: Fall Groups 2022 принимают 12 топовых команд из Европы и Северной Америки.

Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $ 177,498, а также шесть прямых путёвок на финальный ивент серии BLAST Premier Fall 2022.

Сегодня, 21 августа, будут сыграны все матчи группы С. Все встречи пройдут в формате best-of-1 (одна карта), а по итогам дня коллективы определят свой посев на стадию Play-In. Так, победитель начнёт следующий этап сразу с финала, вторая команда — с полуфинала, а 3-4-е места группы — с четвертьфинала.

Расписание BLAST Premier: Fall Groups 2022 на 21 августа:

14:00. FaZe Clan (Европа) — Evil Geniuses (США);

15:00. Heroic (Дания) — BIG (Германия);

16:30. Матч между победителями;

17:30. Матч между проигравшими;

19:00. Финал нижней сетки;

20:30. Гранд-финал группы C.

Где смотреть BLAST Premier: Fall Groups — прямая трансляция:

Следить за результатами турнира можно в нашем матч-центре.