Аарон Пол больше не вернётся к роли Джесси Пинкмана из «Во все тяжкие»

В интервью The Hollywood Reporter Аарон Пол заявил, что больше не будет играть Джесси Пинкмана — одного из главных персонажей во вселенной сериала «Во все тяжкие».

Джесси Пинкман всегда будет занимать особое место внутри меня, но я с уверенностью заявляю, что в «Лучше звоните Солу» мы увидели его в последний раз. Так что это было приятное прощание.

Помимо «Во все тяжкие», Аарон Пол исполнил роль Джесси Пинкмана в «Путь: Во все тяжкие. Фильм» — продолжении истории культового сериала, рассказывающее о дальнейшей судьбе героя. Также персонаж появился в «Лучше звоните Солу» — приквеле шоу про адвоката Сола Гудмана.

Судя по всему, Аарон Пол просто устал от своего героя. К тому же у сценариста Винса Гиллигана пока нет планов по созданию нового сериала в рамках вселенной «Во все тяжкие».