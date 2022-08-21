Astralis вылетела из квалификации к RMR по CS:GO, проиграв 198-й команде мирового рейтинга

Датская команда Astralis по CS:GO вновь не смогла пройти открытую квалификацию на RMR-турнир к чемпионату мира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.
В этот раз пятёрка Лукаса gla1ve Россандера покинула отборочные соревнования на стадии 1/32 финала, неожиданно уступив российскому коллективу Neon Rangers со счётом 14:16. Обидчики Astralis на текущий момент занимают 198-е место в мировом рейтинге HLTV.
У четырёхкратных чемпионов мэйджора будет ещё две попытки отобраться на RMR-турнир — третий и четвёртый раунд квалификации состоятся 22–24 и 26–28 августа. Если Astralis не сможет попасть в топ-4, команда впервые в истории пропустит главный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.
Региональные RMR-турниры пройдут в начале октября: участие в них примут призёры предыдущего мэйджора и победители открытых отборочных соревнований. Лучшие коллективы пройдут в основную стадию Intel Extreme Masters Rio Major 2022.
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