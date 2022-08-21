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«Дом дракона»: 1 сезон (2022) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий «Дома дракона»
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Вот-вот прогремит премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» про гражданскую войну дома Таргариенов, случившуюся примерно за 200 лет до начала событий основного шоу.

Всего в первом сезоне будет десять эпизодов.

Расписание серий «Дома дракона»

ЭпизодДата выхода
Первая серия22 августа
Вторая серия29 августа
Третья серия5 сентября
Четвёртая серия12 сентября
Пятая серия19 сентября
Шестая серия26 сентября
Седьмая серия3 октября
Восьмая серия10 октября
Девятая серия17 октября
Десятая серия24 октября

Официально сериал ещё не продлили на второй сезон, но журналисты уже раскрыли, что HBO не только одобрила работу над продолжением, но и запустила его в производство. Сценаристы и шоураннер взялись за второй сезон примерно три месяца назад, в мае 2022 года.

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