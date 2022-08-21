Расписание выхода серий «Дома дракона»

Вот-вот прогремит премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» про гражданскую войну дома Таргариенов, случившуюся примерно за 200 лет до начала событий основного шоу.

Всего в первом сезоне будет десять эпизодов.

Расписание серий «Дома дракона»

Эпизод Дата выхода Первая серия 22 августа Вторая серия 29 августа Третья серия 5 сентября Четвёртая серия 12 сентября Пятая серия 19 сентября Шестая серия 26 сентября Седьмая серия 3 октября Восьмая серия 10 октября Девятая серия 17 октября Десятая серия 24 октября

Официально сериал ещё не продлили на второй сезон, но журналисты уже раскрыли, что HBO не только одобрила работу над продолжением, но и запустила его в производство. Сценаристы и шоураннер взялись за второй сезон примерно три месяца назад, в мае 2022 года.