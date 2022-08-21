Расписание выхода серий «Дома дракона»
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Вот-вот прогремит премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» про гражданскую войну дома Таргариенов, случившуюся примерно за 200 лет до начала событий основного шоу.
Всего в первом сезоне будет десять эпизодов.
Расписание серий «Дома дракона»
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|22 августа
|Вторая серия
|29 августа
|Третья серия
|5 сентября
|Четвёртая серия
|12 сентября
|Пятая серия
|19 сентября
|Шестая серия
|26 сентября
|Седьмая серия
|3 октября
|Восьмая серия
|10 октября
|Девятая серия
|17 октября
|Десятая серия
|24 октября
Официально сериал ещё не продлили на второй сезон, но журналисты уже раскрыли, что HBO не только одобрила работу над продолжением, но и запустила его в производство. Сценаристы и шоураннер взялись за второй сезон примерно три месяца назад, в мае 2022 года.
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