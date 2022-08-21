QUAZAR.NSK выиграла Кубок России по компьютерному спорту в дисциплине CS:GO

В московской YOTA Arena завершился второй игровой день Кубка России по компьютерному спорту 2022 года. В командном шутере Counter-Strike: Global Offensive сильнейшими оказались представители Новосибирской области.

В финальном матче QUAZAR.NSK в трёх сетах переиграла Chicken Terminator из Томской области — 19:17, 14:16, 16:12. За победу команда из Новосибирска получит денежный приз в размере 300 тыс. рублей, второй финалист выиграл 150 тыс. рублей.

Состав QUAZAR.NSK по CS:GO:

Владимир shady Карелин;

Николай Frothe Шамов;

Дмитрий spirit Кутовых;

Кирилл faqzor Свиридов;

Владимир la3euka Шурыгин.

Третье место на Кубке России заняла LF0 (Белгородская область), заработавшая 50 тыс. рублей. Игроки команд-призёров войдут в список кандидатов в сборную России на чемпионате мира по киберспорту в Индонезии.



Вчера определились победители Кубка России в двух других дисциплинах: в Dota 2 титул получила Luna Gaming из Томской области, а сильнейшим в файтинге Tekken 7 стал Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).