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«Человек-паук», Cult of the Lamb и Farthest Frontier — в лидерах свежего чарта Steam

«Человек-паук», Cult of the Lamb и Farthest Frontier — в лидерах свежего чарта Steam
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Лидерами свежего чарта Steam стали «знакомые всё лица» с прошлой недели: «Человек-паук», Cult of the Lamb, Farthest Frontier и Stray. На первом месте же вновь Steam Deck, который, похоже, навсегда останется лидером всех будущих чартов магазина.

Никаких новинок в топ-10 не оказалось — да и неудивительно, учитывая отсутствие крупных релизов как таковых. Зато в десятку вернулись Elden Ring и тактический шутер Ready or Not. Из предзаказов отметилась лишь FIFA 23 — только до 21 августа за предварительную покупку давали специальные бонусы.

Чарт продаж с 15 по 21 августа

  1. Steam Deck.
  2. «Человек-паук».
  3. Cult of the Lamb.
  4. Farthest Frontier.
  5. Stray.
  6. FIFA 23 (предзаказ).
  7. Elden Ring.
  8. Ready or Not.
  9. Valve Index.
  10. CS:GO Prime Status Upgrade.
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