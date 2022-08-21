«Человек-паук», Cult of the Lamb и Farthest Frontier — в лидерах свежего чарта Steam

Лидерами свежего чарта Steam стали «знакомые всё лица» с прошлой недели: «Человек-паук», Cult of the Lamb, Farthest Frontier и Stray. На первом месте же вновь Steam Deck, который, похоже, навсегда останется лидером всех будущих чартов магазина.

Никаких новинок в топ-10 не оказалось — да и неудивительно, учитывая отсутствие крупных релизов как таковых. Зато в десятку вернулись Elden Ring и тактический шутер Ready or Not. Из предзаказов отметилась лишь FIFA 23 — только до 21 августа за предварительную покупку давали специальные бонусы.

Чарт продаж с 15 по 21 августа

Steam Deck. «Человек-паук». Cult of the Lamb. Farthest Frontier. Stray. FIFA 23 (предзаказ). Elden Ring. Ready or Not. Valve Index. CS:GO Prime Status Upgrade.