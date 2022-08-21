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Николасу Кейджу скоро отправят сценарий фильма «Сокровище нации 3»

Николасу Кейджу скоро отправят сценарий фильма «Сокровище нации 3»
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Николас Кейдж совсем недавно сомневался, что у фильма «Сокровище нации 3» когда-нибудь возникнет шанс появиться на свет. Однако продюсер франшизы Джерри Брукхаймер внезапно раскрыл, что сценарий готов и совсем скоро его отправят Кейджу для чтения.

Надеюсь, Николасу Кейджу появится сценарий, он действительно хорош. Мы вскоре отправим его актёру.

Надежды на третий фильм погасли даже у оптимистов после того, как для сервиса Disney+ анонсировали сериал по вселенной, одновременно подтвердив, что там не появится персонаж Николаса Кейджа. Сам актёр отмечает, что 14 лет назад надежды на продолжение погасли после того, как он снялся в нескольких провальных фильмах, которые не стали хитами кинопроката по всему миру.

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