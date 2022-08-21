Николасу Кейджу скоро отправят сценарий фильма «Сокровище нации 3»
Поделиться
Николас Кейдж совсем недавно сомневался, что у фильма «Сокровище нации 3» когда-нибудь возникнет шанс появиться на свет. Однако продюсер франшизы Джерри Брукхаймер внезапно раскрыл, что сценарий готов и совсем скоро его отправят Кейджу для чтения.
Надеюсь, Николасу Кейджу появится сценарий, он действительно хорош. Мы вскоре отправим его актёру.
Надежды на третий фильм погасли даже у оптимистов после того, как для сервиса Disney+ анонсировали сериал по вселенной, одновременно подтвердив, что там не появится персонаж Николаса Кейджа. Сам актёр отмечает, что 14 лет назад надежды на продолжение погасли после того, как он снялся в нескольких провальных фильмах, которые не стали хитами кинопроката по всему миру.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
18:37
-
18:27
-
18:19
-
18:01
-
17:52
-
17:00
-
16:07
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
-
12:58
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
-
18:12
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:06
-
16:02
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
Партнерский контент