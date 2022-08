HBO показала первые кадры сериала The Last of Us. Он очень похож на игру

HBO показала трейлер с ключевыми премьерами сервиса на ближайший год. В самом конце канал уделил особое внимание сериалу по мотивам The Last of Us, показав несколько ключевых сцен. Основное внимание уделили Педро Паскалю («Игра престолов», «Мандалорец») и Белле Рамзи («Игра престолов»).

Всего было меньше 20 секунд кадров, но нам показали передвижение героев зимой, личный разговор и подготовку к грядущему бою, тяжёлый диалог про потери, сцену из начала с дочерью Джоэла, небольшую нарезку других эпизодов и Ника Оффермана («Парки и зоны отдыха») в роли Билла.

Точной даты выхода у The Last of Us всё ещё нет, но премьера ожидается в начале 2023 года.

Фанаты уже постарались собрать знакомые эпизоды и сравнить их с тем, что показала HBO.